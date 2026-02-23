Malattie rare | screening neonatale e genomica neonatologi-Uniamo per diagnosi e cure precoci

La diffusione delle nuove tecniche di sequenziamento genomico ha spinto le neonatologie a rinnovare gli screening neonatali, con l’obiettivo di individuare le malattie rare in anticipo. La causa di questa evoluzione risiede nelle limitazioni dei test tradizionali, che spesso non consentivano diagnosi tempestive. Ora, grazie a queste innovazioni, i medici possono identificare condizioni genetiche fin dai primi giorni di vita, aprendo la strada a interventi più efficaci. La scelta di adottare queste tecnologie coinvolge anche le famiglie, che desiderano cure più rapide e mirate.

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di neonatologia (Sin) e Uniamo - Federazione italiana malattie rare, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio, richiamano l'attenzione sull'evoluzione degli screening neonatali e sulle prospettive aperte dall'introduzione del sequenziamento genomico per garantire diagnosi precoci e percorsi di cura tempestivi, appropriati ed equi, fin dai primi giorni di vita. Le malattie rare sono oltre 7mila e colpiscono 300 milioni di persone nel mondo, circa il 70% ha un'origine genetica e una quota significativa interessa l'età pediatrica, spiegano Sin e Uniamo in una nota.

Manovra, Uniamo: "Bene attenzione per screening neonatale esteso a malattie rare"La legge di Bilancio 2026 evidenzia l'impegno delle istituzioni italiane nel potenziare gli screening neonatali, con particolare attenzione alle malattie rare.

Malattie rare: Uniamo e Crea Sanità insieme per ‘MonitoRare’ farmaci e screening neonataleL'articolo esplora l'iniziativa congiunta di Uniamo e Crea Sanità dedicata a ‘MonitoRare’, focalizzata su malattie rare, farmaci e screening neonatale.

