Cefalea cure e diagnosi Nasce la rete integrata per la presa in carico

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata creata una rete integrata dedicata alla diagnosi e alle cure della cefalea. Una donna di 42 anni, che da anni soffre di mal di testa, ha iniziato a ricevere un percorso di assistenza più strutturato. In passato, gli attacchi erano occasionali e gestibili con farmaci, ma ora si è avviato un nuovo sistema di presa in carico per migliorare la gestione dei casi.

Anna (nome di fantasia) ha 42 anni e soffre di mal di testa da molti anni. All’inizio gli attacchi erano sporadici, gestibili con farmaci al bisogno. Negli ultimi mesi, però, la frequenza è progressivamente aumentata: il dolore è diventato più ricorrente, spesso presente per diversi giorni al mese, con un impatto crescente sulla vita quotidiana e lavorativa. Anna continua a gestire gli attacchi autonomamente, ma con risultati sempre meno efficaci. Le giornate perse aumentano, così come la difficoltà a mantenere le normali attività. Non si tratta di un episodio acuto o improvviso, ma di una condizione che nel tempo è diventata sempre più invalidante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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