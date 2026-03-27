Nella mattinata di ieri si è verificata un’esplosione in un edificio di Villaricca, lungo via Consolare Campana, che ha causato la sua inagibilità e ha portato al ricovero di due feriti ancora sotto osservazione. Dopo l’incidente, le autorità hanno convocato una riunione in Prefettura per discutere sulla gestione della situazione e sulle eventuali misure di sicurezza da adottare.

Emergono nuovi dettagli sulla violenta esplosione di ieri mattina a Villaricca, in via Consolare Campana. L’incidente è avvenuto all’interno di un locale commerciale dove erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in una pizzeria. Secondo i primi accertamenti, a provocare la deflagrazione sarebbe stata una bombola di gas presumibilmente lasciata aperta. Durante i lavori sarebbe stato azionato un “flex”, che avrebbe generato scintille innescando l’esplosione. Il bilancio è di cinque feriti: due in condizioni gravi, trasferiti anche al centro grandi ustioni del Cardarelli, mentre gli altri hanno riportato traumi meno seri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Esplosione a Villaricca, riunione in Prefettura: edificio inagibile e due feriti ancora ricoverati

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