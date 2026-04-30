Fiamme Gialle a caccia di falsi nella Corte

Nella mattinata di lunedì, la Guardia di Finanza di Gorgonzola ha effettuato un intervento presso il centro commerciale La Corte Lombarada di Bellinzago Lombardo. Durante le operazioni sono stati ispezionati alcuni negozi, con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità legate alla contraffazione di prodotti. I controlli si sono concentrati sulla ricerca di articoli falsificati e sulla conformità delle merci alle normative di legge.

Non è passato inosservato tra i frequentatori abituali del centro commerciale di Bellinzago Lombardo La Corte Lombarada il controllo effettuato nella mattina di lunedì dalla Guardia di Finanza di Gorgonzola. Le Fiamme Gialle hanno ispezionato un punto vendita in cui, accanto a capi d’abbigliamento originali, sarebbe stato esposto vestiario sospetto potenzialmente riconducibile, secondo fonti attendibili, a un giro di abbigliamento contraffatto provenienti dall’estero. Al centro dell’attenzione, in particolare, alcune magliette con i loghi di note squadre di calcio, messe in vendita a prezzi compresi tra i 50 e gli 80 euro. Prodotti che, per caratteristiche e modalità di commercializzazione, sono finiti nelle verifiche della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e alla tutela del consumatore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiamme Gialle a caccia di falsi nella Corte The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Frode da 200 milioni per crediti falsi: Fiamme Gialle in azione anche in CampaniaTempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria, condotta dalle... Leggi anche: L’agordina delle Fiamme Gialle è tra le azzurre favorite nella gara di snowboard gigante parallelo di Milano-Cortina 2026 Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Fiamme Gialle a caccia di falsi nella Corte; Gioia Tauro, ricostruita la caccia ai portuali che esfiltravano la coca; Valsusa: l’elicottero della Finanza a caccia di abusi edilizi e piscine fantasma; Attigliano, marocchino fermato sull'A1 con due chili di droga tra cocaina e hascisc scappa via a piedi. Fiamme Gialle a caccia di falsi nella CorteNon è passato inosservato tra i frequentatori abituali del centro commerciale di Bellinzago Lombardo La Corte Lombarada il controllo ... ilgiorno.it Operazione delle Fiamme Gialle a Terni: mille confezioni senza sigillo dei Monopoli, denunciato il titolare di un esercizio commerciale - facebook.com facebook Il bivacco Fiamme Gialle protagonista a “Falegnami ad alta quota” su DMAX In onda mercoledì 22 aprile alle 21.25, il complesso e spettacolare trasferimento del bivacco sulla terrazza del museo. Scarica il CS bit.ly/EpsiodioBivacc… #pressMUSE x.com