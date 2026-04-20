Frode da 200 milioni per crediti falsi | Fiamme Gialle in azione anche in Campania

Le forze dell'ordine hanno concluso un'operazione di polizia che ha portato alla scoperta di un giro di crediti falsi, con una frode totale che supera i 200 milioni di euro. L'indagine, condotta anche in una regione del sud, ha coinvolto numerosi soggetti e ha portato al sequestro di documenti e strumenti utilizzati per la falsificazione. Sono in corso ulteriori verifiche per identificare tutte le persone coinvolte nell'attività illecita.

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Varese, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha permesso di disvelare un articolato sistema di frode finalizzato all’indebita generazione di crediti fiscali per importi milionari. Nei confronti di 11 imprenditori residenti principalmente nelle province di Napoli, Caserta, Milano, Potenza e Roma, è stato dunque notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto ritenuti rei di aver acquistato e detenuto, da società inesistenti, crediti d’imposta fraudolenti in attesa di poterli compensare con tasse, imposte e contributi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Frode da 200 milioni per crediti falsi: Fiamme Gialle in azione anche in Campania Notizie correlate Frode da 200 milioni: 11 imprenditori nel mirino per crediti falsiLa Procura di Busto Arsizio ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini a 11 imprenditori, residenti tra Napoli, Caserta, Milano, Potenza... Leggi anche: Varese, scoperta una frode di crediti falsi da oltre 200 milioni di euro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Frode fiscale da 200 milioni, crediti falsi bloccati dalla Guardia di Finanza di Gallarate; MAXI FRODE FISCALE DA 200 MILIONI DI EURO, INCHIESTA DI VARESE COINVOLGE ANCHE PESCARA; Truffa da 200 milioni. Chiusa l’indagine; Frode da 200 milioni di crediti fiscali falsi: 11 indagati, recuperati 36 milioni. Varese, frode da 200 milioni di euro di crediti fiscali falsiVARESE (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Varese, con il ... italpress.com Frode fiscale da 200 milioni, crediti falsi bloccati dalla Guardia di Finanza di GallarateSgominato un sistema di società cartiere: 11 imprenditori indagati, recuperati già 36 milioni per lo Stato. Comunicata agli indagati la chiusura delle indagini ... varesenews.it Sorbolo Mezzani, svuotano il conto per pagarsi bollette e debiti: smascherati quattro truffatori Frode da oltre 3.500 euro: i soldi della vittima usati per utenze e cartelle esattoriali tramite PagoPa #SorboloMezzani #Truffa #Carabinieri #FrodeInformatica - facebook.com facebook Bonus edilizi, lavori inesistenti e crediti fittizi: maxi frode da 5 milioni di euro in Calabria x.com