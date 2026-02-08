L’Italia punta forte sullo snowboard a Milano-Cortina 2026. Lucia Dalmasso, originaria di Agordo, si prepara a scendere sulla pista di Livigno, pronta a coronare un sogno. Dopo aver gareggiato a Pechino 2022, l’atleta delle Fiamme Gialle si presenta tra le candidate più serie per il gigante parallelo. Con lei ci sono altre stelle azzurre come Elisa Caffont, Jasmin Coratti e Sofia Valle, tutte pronte a dare battaglia sulle nevi lombarde.

L a pista di Livigno è pronta per accogliere Lucia Dalmasso. Dopo aver rappresentato l’Italia a Pechino 2022, l’agordina delle Fiamme Gialle è pronta a sognare in grande sulle nevi di casa: insieme a Elisa Caffont, Jasmin Coratti e Sofia Valle, Dalmasso sarà una delle punte azzurre più attese nella gara di snowboard gigante parallelo di Milano-Cortina 2026. Quella di Lucia Dalmasso non è solo la storia di una carriera sportiva: è una storia di resilienza, ostinazione e amore assoluto per la montagna, una di quelle storie che spiegano perché lo sport, a volte, è capace di offrire seconde possibilità migliori delle prime. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’agordina delle Fiamme Gialle è tra le azzurre favorite nella gara di snowboard gigante parallelo di Milano-Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina2026

L’edizione invernale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 vedrà la partecipazione di 30 atleti delle Fiamme Gialle.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Fondo, podio sfiorato per Caterina Milani nella sprint tricolore; Chi è Lucia Dalmasso? La promessa dello snowboard parallelo; GIORNALE RADIOPIU 02 FEBBRAIO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA; GIORNALE RADIOPIU 05 FEBBRAIO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA.

Maxi operazione delle Fiamme Gialle nella Regina delle Dolomiti: trenta proprietari di case di lusso non pagavano le tasse spacciandole per abitazioni principali facebook

30 atleti delle Fiamme Gialle verso un sogno Olimpico. Questa sera si alzerà ufficialmente il sipario sui XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, l’attesissimo evento a cinque cerchi che fa il suo ritorno in Italia 20 anni dopo i Giochi di Torino 2006. x.com