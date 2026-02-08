L’agordina delle Fiamme Gialle è tra le azzurre favorite nella gara di snowboard gigante parallelo di Milano-Cortina 2026

L’Italia punta forte sullo snowboard a Milano-Cortina 2026. Lucia Dalmasso, originaria di Agordo, si prepara a scendere sulla pista di Livigno, pronta a coronare un sogno. Dopo aver gareggiato a Pechino 2022, l’atleta delle Fiamme Gialle si presenta tra le candidate più serie per il gigante parallelo. Con lei ci sono altre stelle azzurre come Elisa Caffont, Jasmin Coratti e Sofia Valle, tutte pronte a dare battaglia sulle nevi lombarde.

L a pista di Livigno è pronta per accogliere Lucia Dalmasso. Dopo aver rappresentato l’Italia a Pechino 2022, l’agordina delle Fiamme Gialle è pronta a sognare in grande sulle nevi di casa: insieme a Elisa Caffont, Jasmin Coratti e Sofia Valle, Dalmasso sarà una delle punte azzurre più attese nella gara di snowboard gigante parallelo di Milano-Cortina 2026. Quella di Lucia Dalmasso non è solo la storia di una carriera sportiva: è una storia di resilienza, ostinazione e amore assoluto per la montagna, una di quelle storie che spiegano perché lo sport, a volte, è capace di offrire seconde possibilità migliori delle prime. 🔗 Leggi su Iodonna.it

