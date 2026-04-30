Un incendio si è sviluppato nel reparto di Anatomia Patologica dell'ospedale Pascale di Napoli, provocando la distruzione di campioni biologici conservati nella struttura. Le fiamme hanno generato panico tra i pazienti e il personale presente nei reparti vicini, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell’incendio e i danni subiti dalla struttura.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La notte di venerdì scorso, l’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, diretto dal Dott. Gerardo Ferrara, ha subito un incendio che ha colpito il reparto di Anatomia Patologica. Questo evento ha destato preoccupazione non solo tra il personale, ma anche tra i pazienti e le loro famiglie, data l’importanza di questa struttura nella lotta contro il cancro. Le autorità locali, compresi i carabinieri e i vigili del fuoco, sono stati prontamente allertati e sono intervenuti per gestire l’emergenza. Secondo le indagini effettuate dai carabinieri, le fiamme sarebbero originate per cause accidentali da un corto circuito di alcuni pannelli elettrici nel piano interrato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fiamme all’ospedale Pascale di Napoli: distrutti campioni biologici e panico tra i reparti.

Notizie correlate

Incendio all’Istituto dei tumori di Napoli, distrutti campioni biologiciTempo di lettura: 2 minutiNella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio nel reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di...

Incendio all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, distrutti alcuni campioni istologici: si cercano i pazientiIncendio all'Istituto Fondazione Pascale di Napoli, specializzato nella cura dei tumori: distrutti alcuni vetrini istologici.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Incendio all'Istituto dei tumori Pascale di Napoli, distrutti alcuni campioni istologici: si cercano i pazienti; Fiamme al Pascale: paura per i campioni biologici; Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli, distrutti vetrini istologici; Napoli, incendio al Pascale: danni limitati ma distrutti alcuni campioni istologici.

Napoli, incendio all'Istituto dei Tumori Pascale, distrutti campioni biologiciNella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio nel reparto di Anatomia Patologica dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, diretto da Gerardo Ferrara. Lo rende noto lo stesso Istituto, s ... napoli.repubblica.it

Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli, distrutti vetrini istologiciIncendio nel reparto di Anatomia Patologica dell'Istituto dei Tumori di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri le fiamme sarebbero divampate, per cause accidentali, a seguito di un corto ... napolitoday.it

Incendio all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, distrutti alcuni campioni istologici - facebook.com facebook