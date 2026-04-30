Quest’anno, il calendario dei festivi include il 4 ottobre e il 2 novembre, che cadono in giorni feriali. Il primo maggio, invece, rappresenta l’unico ponte di primavera, con una durata di tre giorni, da venerdì 1 a domenica 3 maggio. Questi giorni sono segnati sul calendario e influenzano la pianificazione di molte attività e appuntamenti.

Quello del primo maggio è, per quest’anno, l’unico ponte di Primavera, peraltro breve: dura tre giorni da venerdì 1 a domenica 3 maggio. Il calendario 2026 è avaro di ponti: il 25 aprile era sabato e pure il ponte dei “morti” non ci sarà, perché il primo novembre sarà domenica. In anni più fortunati, i giorni di attaccare ai festivi feriali hanno permesso di creare vere e proprie settimane di vacanza da scuola e lavoro. Ma quella delle giornate festive è una lunga storia che, proprio in questo periodo storico, sta vivendo un ritorno di fiamma: il Parlamento, nel settembre scorso, ha approvato 'istituzione della festa nazionale di San...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Festivi, arrivano anche 4 ottobre e 2 novembre

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