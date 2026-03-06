TALK a Napoli il 31 ottobre e l’1 novembre

Il Post torna a Napoli per il terzo anno consecutivo, con due appuntamenti il 31 ottobre e l’1 novembre al teatro Bellini. L’evento si svolge sotto la direzione del Post e con il supporto di Ferrarelle Società Benefit. La manifestazione prevede incontri e approfondimenti, attirando pubblico e relatori da diverse parti. La location e le date rimangono invariate rispetto alle edizioni precedenti.

Per il terzo anno di fila a novembre il Post torna a Napoli, sempre nello storico teatro Bellini e con il sostegno di Ferrarelle Società Benefit. Ci saremo per due giorni, il 31 ottobre e l'1 novembre, e con un calendario ancora più ricco di incontri. I biglietti saranno disponibili dalla prima settimana di ottobre, con le consuete agevolazioni per le persone abbonate, che avviseremo prima via mail.