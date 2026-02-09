Lipe ottobre novembre dicembre 2025 | invio comunicazione entro il 2 marzo Come si fa

I contribuenti italiani devono rispettare la scadenza del 2 marzo 2026 per inviare le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2025. La comunicazione, chiamata Lipe, si invia all’Agenzia delle Entrate. Chi non rispetta questa data rischia sanzioni e problemi con il fisco. È importante preparare per tempo i dati e seguire le istruzioni ufficiali per evitare errori.

Entro il 2 marzo 2026 i soggetti passivi IVA sono tenuti ad inviare all'Agenzia entrate la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) relativa al quarto trimestre 2025. La dichiarazione può essere resa esclusivamente per via telematica, utilizzando il software di compilazione reso disponibile dall'AE o altri programmi di mercato a patto che generino un flusso conforme alle specifiche tecniche, approvate con provvedimento dell'Agenzia del 21 marzo 2018. Analizziamo la questione in dettaglio.

