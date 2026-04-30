Festival Percorsi a Pesaro | 10 appuntamenti stop alla violenza

A Pesaro, l'associazione Percorso Donna ha programmato una serie di dieci incontri tra il 3 e il 9 maggio, inseriti nel festival Percorsi. L'iniziativa si rivolge a sensibilizzare su tematiche legate alla violenza, con incontri e attività che si svolgono in diversi momenti della settimana. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale in un confronto su questa problematica.

? Cosa sapere L'associazione Percorso Donna organizza a Pesaro dieci appuntamenti dal 3 al 9 maggio.. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità locale contro la violenza di genere.. Dal 3 al 9 maggio l’associazione Percorso Donna organizza a Pesaro l’ottava edizione del Festival Percorsi, un ciclo di dieci appuntamenti dedicati al contrasto della violenza di genere che coinvolgerà teatro, musica, mostre e dibattiti. La proposta per il 2026 si intitola Con il naso all’insù. Il nome, scelto dalle direttrici artistiche Laura Martufi ed Elisabetta Furlani, suggerisce la necessità di interrompere la frenesia della performance sociale per osservare il mondo con una prospettiva diversa, fermandosi a respirare e ad ascoltare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festival Percorsi a Pesaro: 10 appuntamenti stop alla violenza Notizie correlate Leggi anche: Calcio Calabria, stop al campionato: 10 minuti per dire no alla violenza sugli arbitri e tutelare il gioco. Perugia, lotta al bullismo: progetti e percorsi per educare alla “non violenza”Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dalla IV commissione consiliare permanente per promuovere azioni di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festival Percorsi, presentata l'ottava edizione: 'Con il naso all'insù'; Spettacoli, mostre, dibattiti. Tutto contro la violenza di genere; Eventi week end 25 e 26 aprile 2026 nelle Marche: fiere, sagre, spettacoli, concerti e festival.; Festival Percorsi, presentata l’ottava edizione: Con il naso all’insù per cambiare prospettiva sulla violenza di genere. Ecco i Percorsi contro lo stuproLa sesta edizione del Festival Percorsi sarà da domani a domenica, distribuita tra Pesaro, Urbino, Fano e Fossombrone. È stata presentata ieri a Urbino dalle organizzatrici Laura Martufi e Elisabetta ... ilrestodelcarlino.it Concita De Gregorio ed Erica Mou lungo i ’Percorsi’ del femminismoTorna dall’8 al 10 maggio, a Pesaro, il Festival Percorsi, evento organizzato dall’associazione Percorso Donna, che quest’anno sarà dedicato alle diverse sfaccettature della violenza di genere, ... ilrestodelcarlino.it È qui il “Mosaico” continua a prendere forma: non solo nei giorni del festival, ma nei percorsi che attiva durante l’anno. Un lavoro lento, fatto di relazioni, ricerca e possibilità. Grazie Dipartimento di Architettura DARCH - UniPa - facebook.com facebook