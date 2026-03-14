Perugia lotta al bullismo | progetti e percorsi per educare alla non violenza

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla IV commissione consiliare permanente, dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono stati definiti progetti e percorsi specifici per educare alla non violenza. La delibera interessa le attività scolastiche e le iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani. La decisione è stata presa durante una sessione del consiglio comunale.

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dalla IV commissione consiliare permanente per promuovere azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno Il consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dalla IV commissione consiliare permanente contro bullismo e cyberbullismo. Nel dettaglio l’atto, avente ad oggetto “Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo in tutte le sue forme. Promozione di percorsi di mediazione tra pari ed educazione alla cittadinanza attiva” vuole puntare l’attenzione sul crescente fenomeno, soprattutto fra i giovani, cercando di mettere in atto azioni di prevenzione e contrasto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Bullismo e cyberbullismo. Contrasto alla violenza in un progetto per i giovaniA Poggibonsi giovani protagonisti nel contrasto alla violenza, al bullismo e al cyberbullismo, attraverso la formazione e il confronto tra pari.

Lotta al bullismo. Comune e scuola affiancatiIeri in Comune in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo.

Approfondimenti e contenuti su Perugia lotta al bullismo progetti e...

Lotta al bullismo. Gli studenti scrivono le regole del rispettoAscoltare prima di giudicare, abitare il digitale con consapevolezza, promuovere la parità, prendersi cura dell’ambiente e ripudiare ogni forma di prevaricazione. Sono questi alcuni dei capisaldi del ... lanazione.it

Lotta al bullismo. Comune e scuola affiancatiIeri in Comune in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo. L’iniziativa, organizzata dalla presidente della Terza Commissione, Simonetta Baccetti, ha visto la presenza ... lanazione.it