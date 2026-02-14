Calcio Calabria stop al campionato | 10 minuti per dire no alla violenza sugli arbitri e tutelare il gioco

Il calcio in Calabria si ferma per dieci minuti dopo un episodio di violenza contro un arbitro avvenuto domenica scorsa a Reggio Calabria. Questa pausa simbolica mira a sensibilizzare sul problema e a chiedere maggiore tutela per gli arbitri, spesso oggetto di insulti e minacce durante le partite. I giocatori e gli spettatori si sono uniti in questa protesta collettiva per denunciare la crescente escalation di comportamenti aggressivi nel calcio locale.

Calcio Calabrese in Rivolta: Dieci Minuti per Dire Basta alla Violenza. Il calcio calabrese si è fermato, simbolicamente, per dieci minuti. Un gesto unitario di protesta e sensibilizzazione contro l’escalation di violenza che sta colpendo i campi regionali, in particolare gli arbitri. L’iniziativa, promossa congiuntamente da Comitato Regionale LND Calabria, Associazione Italiana Arbitri, AIAC e AIC, prevede un momento di riflessione prima di ogni partita del campionato, con la lettura di un messaggio contro ogni forma di aggressione. Un’Onda di Sconcerto e la Reazione Corale. L’ondata di sconcerto e indignazione che ha attraversato il mondo del calcio calabrese ha portato a una reazione corale senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Maddaloni, Santangelo promuove ‘Solo Mia’: un progetto per dire stop alla violenza di genere L’assessore alle Pari opportunità di Maddaloni, Annarita Santangelo, promuove il progetto “Solo Mia: Quando Finisce un Amore”, un’iniziativa volta a combattere la violenza di genere tra gli adolescenti. Moratti durissimo sugli arbitri: «Prima era un’associazione di delinquenti che guidava il calcio. Oggi non sono all’altezza» Massimo Moratti ha espresso un giudizio severo sugli arbitri attuali, definendoli meno qualificati rispetto al passato. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Stop al falso Made in Italy: Calabria prima in Italia ad approvare la revisione sull'origine dei prodotti; Calabria, stop ai falsi Made in Italy: il Consiglio regionale approva l’Odg promosso da Coldiretti; La Reggiana spreca, il Catanzaro no: altro ko in Calabria; Coppa Italia Eccellenza, lo Sciacca strappa un pari in Calabria e si gioca tutto al ritorno in casa. L’entusiasmo della Calabria per tornare a conquistare la fase finale degli Europei di calcio U19. Lo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e il “Marulla” di Cosenza al centro della scena. Dal 25 al 31 marzo ospiteranno la Nazionale U19 per la fase élite. Il round darà facebook