Guerra e caro carburante frenano i viaggi | prenotazioni in calo cambiano le mete

Il conflitto in Iran e l’aumento dei prezzi del carburante stanno influenzando le abitudini di viaggio, portando a un calo delle prenotazioni e a una modifica delle mete preferite. Le persone sembrano essere più caute nel pianificare le prossime vacanze, con alcune destinazioni che registrano un minor interesse rispetto al passato. I cambiamenti nelle scelte di viaggio sono evidenti in questo periodo di tensione e costi crescenti.

Firenze, 8 aprile 2026 – Il conflitto in Iran e l’aumento dei costi del carburante iniziano a pesare sulle scelte dei viaggiatori, rallentando le prenotazioni e ridisegnando la mappa delle destinazioni. Anche in Toscana il settore delle agenzie di viaggio registra una frenata significativa: nei prossimi tre mesi, rispetto allo scorso anno, si stima un calo intorno al 20 per cento. Secondo un’indagine di Assoviaggi Confesercenti, realizzata dal Centro studi turistici di Firenze su un campione di 681 attività, nelle prime settimane dall’inizio del conflitto si è registrata una perdita media di oltre 14mila euro per agenzia di viaggio, segno di un impatto economico già rilevante per il comparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guerra e caro carburante frenano i viaggi: prenotazioni in calo, cambiano le mete Leggi anche: Guerra e viaggi, quali sono le mete per Pasqua: "Prenotazioni latitanti" Il carburante per gli aerei sta finendo per via delle guerra in Iran: le mete da raggiungere in treno o naveLa crisi energetica globale mette a rischio i voli e fa aumentare i prezzi: abbiamo analizzato alternative come treni, traghetti o crociere per... Temi più discussi: Caro-carburanti, il prezzo medio di benzina, diesel e gasolio pre e post-guerra. I DATI; Benzina e gasolio in rialzo, le conseguenze della Guerra in Medio Oriente; Guerre e caro benzina, la Cgil: Serve una svolta strutturale; Volotea taglia i voli: il conflitto in Iran fa impennare il prezzo del carburante. Guerra e caro carburante frenano i viaggi: prenotazioni in calo, cambiano le meteLa Toscana tiene come destinazione, ma le agenzie registrano una frenata significativa: un calo intorno al 20 per cento ... lanazione.it Voli, l’effetto del caro-carburante: Tratte meno profittevoli a rischio. Cosa può succedere: le ipotesiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Iran, Crosetto: "Accordo con Usa su basi non significa essere in guerra" x.com Fin dall’inizio della guerra in Medio Oriente, la Russia è apparsa tra i Paesi che avrebbero potuto ricavarne i maggiori vantaggi, soprattutto sulla vendita di petrolio e gas. E davanti alle porte del Cremlino ci sarebbe già la fila - facebook.com facebook