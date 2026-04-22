Festival del benessere in spiaggia

La spiaggia di Margherita di Savoia si sta preparando per ospitare, per la prima volta in Puglia, la 21ª edizione del Festival della Nuova Umanità®. L’evento è tra i principali nel settore olistico italiano e si svolgerà sulla battigia, attirando partecipanti interessati alle pratiche di benessere e sviluppo personale. L’organizzazione ha annunciato che l’appuntamento si terrà nella località balneare, coinvolgendo numerosi relatori e attività dedicate alla crescita individuale.

La spiaggia di Margherita di Savoia si prepara ad accogliere, per la prima volta in Puglia, la 21ª Edizione del Festival della Nuova Umanità®, uno degli eventi di riferimento nel panorama olistico italiano. L’appuntamento è fissato per sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 nella suggestiva cornice.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Make Wellness Aloha White Sands Beach Party Notizie correlate "Festival del Benessere della Nuova Umanità" a Sant’OlceseGenova si prepara ad accogliere, per la prima volta in Liguria, la 20ª Edizione del Festival della Nuova Umanità®, uno degli eventi di riferimento... Leggi anche: Armonia, il festival del Benessere torna a villa Draghi a Montegrotto Terme Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Armonia, il festival del Benessere torna a villa Draghi a Montegrotto Terme sabato 18 e domenica 19 aprile 2026; Festival del Benessere della Nuova Umanità a Sant’Olcese; A Villa Draghi torna Armonia, il festival del benessere a Montegrotto Terme tra yoga, trattamenti e natura nel cuore del Veneto; Armonia Festival del Benessere a Villa Draghi: due giorni di pratica. Armonia, il festival del Benessere torna a villa Draghi a Montegrotto TermeParola d’ordine: relax, benessere, cura di sé. Questo è l’obiettivo del Festival Armonia in Villa Draghi, in programma, alla sua quarta edizione, per il prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 1 ... padovaoggi.it Biosalus, il Festival del benessere. L’edizione 2024 è internazionaleLa quindicesima edizione di Biosalus, il festival nazionale del biologico e del benessere olistico è alle porte. Sabato e domenica il centro storico si riempirà di appassionati e curiosi della salute ... ilrestodelcarlino.it Campi Flegrei. . INCLUSIONE E TERRITORIO, SI RINNOVA IL SUCCESSO DEL CONCA FILM FESTIVAL 2026 - facebook.com facebook Opening night of the 88th Festival del Maggio Musicale Fiorentino photos: 1 via Corriere della Sera, 2 by Giuseppe Cabras x.com