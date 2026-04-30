Festa di Capodanno e ferito | il silenzio che blocca le indagini

Durante i festeggiamenti di Capodanno in una località tra Delmastro e Pozzolo, un colpo di arma da fuoco ha ferito una persona. L’episodio si è verificato durante l’evento e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Attualmente, le indagini sono ferme a causa del silenzio di alcuni testimoni e della mancanza di ulteriori dettagli ufficiali.

? Cosa sapere Un colpo sparato durante la festa di Capodanno di Delmastro e Pozzolo ferisce una persona.. L'omertà dei presenti impedisce alla magistratura di risalire all'autore dell'esplosione.. Un colpo sparato durante una festa di Capodanno ha coinvolto Delmastro e Pozzolo, lasciando una persona ferita senza che nessuno tra i presenti abbia fornito spiegazioni alla magistratura sul fatto accaduto. Il caso riguarda il precedente episodio avvenuto in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno, quando un’esplosione improvvisa causò un ferito tra i partecipanti. Al centro della vicenda figurano figure istituzionali di rilievo, tra cui l’allora sottosegretario alle Giustizia, Delmastro, e il compagno di partito, Pozzolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa di Capodanno e ferito: il silenzio che blocca le indagini Notizie correlate Auto in fiamme a Capodanno, le indagini a Corato: traditi dal video nella stazione di servizioL'indagine ha avuto origine dall’incendio di un'auto che si verificò nella notte dello scorso Capodanno a Corato: la vettura fu completamente... Fuga folle e investimento: ferito l’uomo che blocca il pirata della stradaUn uomo di 58 anni, residente a Merlino, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Melegnano in codice giallo dopo un violento episodio avvenuto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Veglione di Capodanno 2026 al ristorante a Parigi: la nostra lista delle migliori destinazioni per la sera del 31 dicembre 2025; Capodanno 2026: a Senigallia due giorni di musica e festa in Piazza Garibaldi; Capodanno 2026: quanto è costato davvero, cosa prevede la sentenza del Tar, cosa succede ora; Dal party di Capodanno al defibrillatore donato al ristorante Il Cacciatore. Capodanno 2025, il Comune: ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TarLe parole del sindaca Salis: Pensiamo di aver operato con la massima correttezza e andiamo avanti con il ricorso ... ilsecoloxix.it La forza di una donna, anticipazioni 27 aprile 2026: i bambini sono terrorizzatiLa festa di Capodanno si trasforma in tensione allo stato puro: Sirin finisce al centro di un episodio pericoloso mentre Bahar cerca di proteggere la sua famiglia e a rimetterci sono i bambini. Cosa s ... movieplayer.it