Auto in fiamme a Capodanno le indagini a Corato | traditi dal video nella stazione di servizio

Nella notte di Capodanno a Corato si è verificato un incendio che ha distrutto un'auto nella stazione di servizio. Le autorità stanno analizzando le immagini di sorveglianza per chiarire le cause dell’incendio. La vettura è stata completamente bruciata e le indagini sono in corso per identificare eventuali responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

L'indagine ha avuto origine dall’incendio di un'auto che si verificò nella notte dello scorso Capodanno a Corato: la vettura fu completamente distrutta dalle fiamme. Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Auto in fiamme nella notte, distrutta la vettura di un impiegato postale: al via le indaginiUn incendio ha distrutto nella notte una Mercedes Glc Coupé di proprietà di un ventiseienne impiegato delle Poste di Cianciana. Auto in fiamme nella notte a Sora, indagini in corsoSono in corso indagini per accertare la natura dell’incendio che, intorno alle 2 dell’11 aprile, ha interessato un’autovettura Fiat 500 in via... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Attimi di paura nel sottopassaggio della stazione: auto in fiamme, vigili del fuoco al lavoro - Le foto; Tirano, auto in fiamme: ipotesi gesto doloso. Contrasti tra vicini di casa; Sacile, auto in fiamme sotto un palazzo: evacuate 12 abitazioni; Sassari, allarme nella notte: nove auto in fiamme in concessionaria. Prato, auto in fiamme: il conducente se ne accorge in tempo e scendeAuto in fiamme a Prato. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile, quando i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Coiano, a Prato, per un incendio che ha coinvolto ... 055firenze.it Auto in fiamme sulla 460: paura a Lombardore durante la marciaIl conducente accosta appena in tempo: vettura distrutta, nessun ferito. Altro rogo due giorni prima a San Giorgio ... giornalelavoce.it Impenna con la moto tra le auto, paura a Fregene. I testimoni: «Era un ragazzo, ha rischiato di travolgere veicoli e persone» facebook Incendio al Trullo, in fiamme un camper e un'auto ift.tt/C7A8nce x.com