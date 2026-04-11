Un uomo di 58 anni è stato portato in ospedale in codice giallo dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra Paullo e Zelo Buon Persico. L’episodio ha visto un uomo che ha tentato di bloccare un veicolo in fuga, risultato coinvolto in un investimento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un uomo di 58 anni, residente a Merlino, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Melegnano in codice giallo dopo un violento episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra Paullo e Zelo Buon Persico. La dinamica ha coinvolto un conducente di circa 54 anni, con la patente revocata e un passato criminale, che dopo aver causato un urto contro un furgone è scappato, finendo per investire e trascinare l’automobilista che aveva tentato di fermarlo. Dalla collisione iniziale alla fuga disperata in via Dante. Il brutto incidente ha avuto origine nel territorio comunale di Paullo, quando una Alfa Romeo Stelvio ha colpito un furgone. Il conducente del veicolo sportivo, invece di fermarsi per prestare i necessari soccorsi o per scambiare le informazioni di rito, ha deciso di dileguarsi immediatamente dalla scena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle e investimento: ferito l’uomo che blocca il pirata della strada

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