Festa del SS Crocifisso | navetta gratuita dai parcheggi periferici ecco come funziona

Per la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, il Comune di Monreale ha predisposto un servizio di navette gratuite che collegano i parcheggi periferici con il centro storico. Il servizio sarà attivo durante i giorni delle celebrazioni e permette ai visitatori di spostarsi senza costi aggiuntivi. Le navette partiranno da alcuni punti designati e seguiranno orari stabiliti per facilitare gli spostamenti in occasione dell’evento.

Monreale – Per la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, il Comune di Monreale ha attivato un servizio navetta gratuito per agevolare gli spostamenti dei visitatori durante i giorni dei festeggiamenti. Il servizio è attivo dal 30 aprile al 3 maggio, dalle 20:00 all’1:00 di notte. Le navette collegano cinque parcheggi periferici con via Venero, nel cuore di Monreale. I parcheggi serviti sono: Circonvallazione (di fronte alla Fattoria), Piccolo Ranch, Parking Torres, via Biagio Giordano 1 e via Pio La Torre. Chi invece preferisce parcheggiare in autonomia senza usufruire della navetta può utilizzare tre aree aggiuntive: il parcheggio del Duomo in via Palermo 102, il parcheggio di Piazzale Candido e quello del Seminario in via Cappuccini 13.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Festa del SS. Crocifisso: navetta gratuita dai parcheggi periferici, ecco come funziona Notizie correlate Festa del Santissimo Crocifisso a Monreale, ecco servizio navetta gratuito e nuovi parcheggiIn occasione della 400esima edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, l’Amministrazione comunale di Monreale ha predisposto un piano... Festa del Santissimo Crocifisso: nuove aree parcheggio e navetta gratuita– un’area lungo la circonvallazione, all’altezza del civico 86 (Circonvallazione n. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eventi - Solenni Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso - Calatafimi (T; A Galatone la Festa del Santissimo Crocifisso della Pietà: in Provincia la presentazione del programma di eventi religiosi e civili – Provincia di Lecce; 400 anni di devozione: presentato il programma della Festa del Santissimo Crocifisso; Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto. Devozione, riti e folclore: a Galatone i festeggiamenti del SS. Crocifisso della PietàQuattro giorni di eventi religiosi e civili per uno degli appuntamenti più suggestivi del territorio: nell’edizione odierna torna anche il tradizionale carro di Sant’Elena ... lecceprima.it Galatone, festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso della PietàSi tratta di uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità, capace di unire fede e tradizione in un’atmosfera che ogni anno richiam ... leccesette.it Anche a Trapani domani si celebra la Festa del Lavoro. Lo sapevi che nel Trapanese il lavoro segue il ritmo delle stagioni I dati più recenti lo confermano: tra turismo, pesca e servizi, la stagionalità continua a segnare il lavoro. Leggi l'articolo https://www.t - facebook.com facebook