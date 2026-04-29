Festa del Santissimo Crocifisso | nuove aree parcheggio e navetta gratuita

In vista della 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, le autorità comunali hanno annunciato l’implementazione di nuove aree di parcheggio e un servizio di navetta gratuito per facilitare gli spostamenti durante l’evento. Il piano straordinario mira a rendere più accessibile il centro cittadino e a gestire il traffico nei giorni di maggiore afflusso. Le iniziative sono state comunicate ufficialmente dall’amministrazione locale.

– un’area lungo la circonvallazione, all’altezza del civico 86 (Circonvallazione n. 86); – un’area situata sotto la scuola Morvillo, in via Pio La Torre. Tutte le aree di sosta saranno fruibili continuativamente da cittadini e visitatori. Il servizio navetta seguirà il seguente percorso: **Circonvallazione (area CCR) – Piccolo Ranch – Torres – D’Acquisto – Morvillo – Via Aldo Moro – Via Venero – e ritorno verso la Circonvallazione.** L’Amministrazione invita la cittadinanza e i visitatori a utilizzare le aree di parcheggio dedicate e il servizio navetta, contribuendo a una gestione più ordinata e sostenibile della mobilità durante i festeggiamenti.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Festa del Santissimo Crocifisso: nuove aree parcheggio e navetta gratuita Il ritorno della Festa del Santissimo Crocifisso a Calatafimi-Segesta Notizie correlate Rocco Hunt al 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale: l’annuncio in anteprimaMonreale – Prende forma il cartellone per un anniversario che Monreale aspettava da tempo. Leggi anche: Santissimo Crocifisso, è l'anniversario numero 400: Monreale in festa tra fede e concerti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eventi - Solenni Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso - Calatafimi (T; A Galatone la Festa del Santissimo Crocifisso della Pietà: in Provincia la presentazione del programma di eventi religiosi e civili – Provincia di Lecce; Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto; 400 anni di devozione: presentato il programma della Festa del Santissimo Crocifisso. Diocesi: mons. Fragnelli (Trapani), il volto del Crocifisso sia segno di conversione, condivisione e risurrezioneUn invito a entrare in punta di piedi entriamo insieme nel mistero della festa del Crocifisso. Lo rivolge il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, in un messaggio inviato al parroco don ... agensir.it Nina Zilli alla Festa del SS. Crocifisso a Monreale (PA)Venerdì 1 maggio (alle 22:00) in PIAZZA GUGLIELMO II a MONREALE (PA), una delle voci più belle del panorama italiano, quella di NINA ZILLI. Lo spettacolo musicale è ad ingresso gratuito, nell'ambito d ... guidasicilia.it Presentato il programma della Festa del Santissimo Salvatore, a Viterbo dal 9 al 10 maggio - facebook.com facebook