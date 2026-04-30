Festa del SS Crocifisso a Monreale | parcheggi a pagamento anche di notte dal 30 aprile al 4 maggio

Dal 30 aprile al 4 maggio, in occasione della 400ª edizione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, il Comune di Monreale ha deciso di far pagare i parcheggi anche di notte in alcuni spazi della città. La misura riguarda diversi parcheggi situati nel centro e nelle zone vicine ai luoghi di ritrovo per l’evento religioso. La sosta a pagamento sarà attiva nelle ore notturne durante tutto il periodo dei festeggiamenti.

Per la 400ª edizione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, il Comune di Monreale ha istituito la sosta a pagamento nelle ore notturne in diversi parcheggi della città. La misura, approvata dalla Giunta il 29 aprile è in vigore dal 30 aprile al 4 maggio 2026, dalle 20:00 alle 8:00. Le tariffe notturne per l’intera fascia oraria sono le seguenti: 5 euro per le auto di non residenti, 2 euro per i residenti, 2 euro per i motocicli e 10 euro per i camper. L’area di via Pio La Torre prevede anche una tariffa diurna di 1 euro all’ora, dalle 8:00 alle 20:00. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è garantire il ricambio degli stalli e un utilizzo ordinato degli spazi pubblici durante i giorni della festa, che quest’anno celebra un’edizione particolarmente significativa.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Festa del SS. Crocifisso a Monreale: parcheggi a pagamento anche di notte dal 30 aprile al 4 maggio Notizie correlate Leggi anche: Monreale, 400ª Festa del SS. Crocifisso: il programma religioso dal 23 aprile al 3 maggio SS. Crocifisso di Monreale, 400° anniversario: il programma del novenario dal 24 aprile al 3 maggioMonreale – Nell’ambito delle solenni celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia Santa Maria Nuova – Santuario del SS. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Eventi - Solenni Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso - Calatafimi (T; A Galatone la Festa del Santissimo Crocifisso della Pietà: in Provincia la presentazione del programma di eventi religiosi e civili – Provincia di Lecce; 400 anni di devozione: presentato il programma della Festa del Santissimo Crocifisso; Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto. Galatone: festa in onore del Crocifisso Da venerdìTorna a Galatone, dall’1 al 4 maggio 2026, la festa in onore del SS. Crocifisso della Pietà, uno degli appuntamenti più attesi e profondamente sentiti dalla comunità, capace di unire fede, tradizione ... noinotizie.it Galatone, festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso della PietàSi tratta di uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità, capace di unire fede e tradizione in un’atmosfera che ogni anno richiam ... leccesette.it ACIREALE SI TINGE DI PRIMAVERA: AL VIA OGGI LA FESTA DEI FIORI 2026 ACIREALE – Colori, profumi e tradizione invadono la città: prende ufficialmente il via oggi, 30 aprile, la Festa dei Fiori Acireale 2026, uno degli appuntamenti più attesi della pri - facebook.com facebook