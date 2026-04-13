SS Crocifisso di Monreale 400° anniversario | il programma del novenario dal 24 aprile al 3 maggio

In occasione del 400° anniversario del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia Santa Maria Nuova ha annunciato il programma delle celebrazioni che si svolgeranno dal 24 aprile al 3 maggio. La comunità locale si prepara a partecipare a un novenario che prevede diverse funzioni religiose e momenti di raccoglimento, incentrati sull’omaggio al crocifisso. Le manifestazioni si terranno nel santuario e coinvolgeranno i fedeli della zona.

Monreale – Nell’ambito delle solenni celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia Santa Maria Nuova – Santuario del SS. Crocifisso alla Collegiata rende pubblico il programma del novenario in occasione del 400° anniversario del SS. Crocifisso di Monreale. A partire dal 24 aprile, il percorso accompagnerà il cammino di meditazione spirituale verso il 3 maggio nel segno delle tre parole «croce», «umanità» e «speranza», che costituiscono l’ideale tematico — sotto il profilo teologico, simbolico e culturale — di quest’anno giubilare. Per l’importante ricorrenza, diversi vescovi di Sicilia presiederanno le celebrazioni eucaristiche del novenario.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - SS. Crocifisso di Monreale, 400° anniversario: il programma del novenario dal 24 aprile al 3 maggio Leggi anche: Monreale, 400° anniversario del SS. Crocifisso: mille cartoline commemorative e annullo filatelico per la ricorrenza storica Monreale celebra 400 anni di devozione al SS. Crocifisso: indetto un concorso per la realizzazione del logoMonreale – Nell’ambito delle iniziative per il quarto centenario delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia... Temi più discussi: Santissimo Crocifisso, è l'anniversario numero 400: Monreale in festa tra fede e concerti; Fede e tradizione: il 26 aprile apre i battenti la mostra fotografica U Viaggiu; Strage di Monreale, fissata l’udienza per l’8 giugno; Strage di Monreale fissata l’udienza per l’8 giugno. 400°anniversario del SS. Crocifisso di Monreale, ecco il programma del solenne novenarioIl solenne pontificale del 3 maggio sarà presieduto alle 11 dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto delle Cause dei Santi. MONREALE, 13 aprile – Ne ... monrealenews.it Santissimo Crocifisso, è l'anniversario numero 400: Monreale in festa tra fede e concertiDal 25 aprile al 3 maggio 2026 la città normanna si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto tra devozione, arte e grandi tradizioni popolari per un'edizione storica ... palermotoday.it MONREALE CELEBRA 400 ANNI DI FEDE DIRETTA TV SU TELEONE della storica festa del Crocifisso leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/08/monreale-celebra-400-anni-di-fede-il-3-maggio-la-storica-festa-del-santissimo-crocifisso-in-diretta-tv-su-t - facebook.com facebook