Festa del primo maggio con allerta meteo gialla | il sindaco invita alla prudenza

Per il primo maggio, la città si prepara a celebrare la festa tradizionale, ma il dipartimento regionale della protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per condizioni avverse. L’avviso indica un rischio di eventi idrogeologici e sarà in vigore dalle 16 di oggi fino a mezzanotte di domani. Il sindaco invita i cittadini a mantenere comportamenti prudenti e a seguire eventuali aggiornamenti.

Il sindaco di Agrigento avvisa la cittadinanza che il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato avviso per il rischio meteo-idrogeologico con allerta gialla per condizioni meteo avverse, con validità dalle ore 16 di oggi fino alle ore 24 di domani.Il sindaco invita la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Piogge in arrivo, scatta l'allerta gialla della Protezione civile: il sindaco invita alla prudenzaAllerta meteo di livello giallo su Agrigento per tutta la giornata di giovedì 23 marzo. Torna l'allerta gialla per il rischio di temporali, il Comune invita alla prudenzaIl Comune invita tutti i cittadini alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio; Primo Maggio Udine, tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; A Lavis la grande festa del Primo Maggio: Per un lavoro dignitoso. Primo Maggio, la festa dei lavoratori tra storia e trasformazioniAlla vigilia del primo maggio Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, ha ripercorso le origini storiche della festa internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, per arrivare ... varesenews.it Le frasi più belle per celebrare la Festa dei lavoratori: buon Primo maggio a tuttiIl Primo maggio, che nel 2026 cade di venerdì, è una data importante: è la Festa dei lavoratori, una giornata che celebra le battaglie necessarie per conquistare diritti fondamentali. Diritti che in a ... amica.it Ecco i consigli per trascorrere una festa dei lavoratori all'insegna della cultura tra arte, storia, moda e fotografie - facebook.com facebook