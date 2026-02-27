Lí dove serve | a Salerno la 1° celebrazione della Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

A Salerno si è svolta questa mattina la prima celebrazione ufficiale della Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il tema “Lí dove serve”. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e dei vigili del fuoco, che si sono incontrati per ricordare questa ricorrenza. L’evento ha previsto discorsi e momenti di commemorazione, senza ulteriori dettagli su partecipanti o interventi.

"Lí dove serve": è stato questo il tema della prima celebrazione ufficiale della Festa commemorativa dell'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenuta questa mattina anche a Salerno. Istituita nel 2025, la giornata mira a ricordare la nascita e l'impegno quotidiano del Corpo.