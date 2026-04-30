Ferretti il report di un advisor promuove la cordata Komarek | Strategia più chiara e continuità

Da forlitoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista dell’assemblea degli azionisti di Ferretti prevista per il 14 maggio, una delle cordate di investitori, associata all’azionista Kkgc Maritime, ha fatto riferimento a un rapporto di un advisor indipendente. Questo documento, firmato da “Institutional Shareholder Services”, ha fornito indicazioni sulla strategia e sulla continuità dell’azienda. La raccomandazione del report si concentra sulla chiarezza della strategia e sulla stabilità futura.

In vista dell’assemblea degli azionisti di Ferretti, convocata per il 14 maggio, la cordata che fa capo all'azionista Kkgc Maritime, del miliardario ceco Karel Komarek,  richiama i contenuti del report dell’advisor indipendente “Institutional Shareholder Services”, che ha espresso raccomandazioni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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