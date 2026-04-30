Ferretti il report di un advisor promuove la cordata Komarek | Strategia più chiara e continuità

In vista dell’assemblea degli azionisti di Ferretti prevista per il 14 maggio, una delle cordate di investitori, associata all’azionista Kkgc Maritime, ha fatto riferimento a un rapporto di un advisor indipendente. Questo documento, firmato da “Institutional Shareholder Services”, ha fornito indicazioni sulla strategia e sulla continuità dell’azienda. La raccomandazione del report si concentra sulla chiarezza della strategia e sulla stabilità futura.

In vista dell’assemblea degli azionisti di Ferretti, convocata per il 14 maggio, la cordata che fa capo all'azionista Kkgc Maritime, del miliardario ceco Karel Komarek, richiama i contenuti del report dell’advisor indipendente “Institutional Shareholder Services”, che ha espresso raccomandazioni.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Komarek al 23,24% di Ferretti, prepara la lista per il cdaKkcg Marine, in base ai risultati preliminari dell'opa è salita al 23,24% di Ferretti e ora l'imprenditore ceco Karel Komarek si prepara a presentare... Ferretti: Komarek accelera, Piero Ferrari vende il suo 4,6%Il consolidamento del potere di Karel Komarek nel settore nautico d’eccellenza ha subito un’accelerazione decisiva grazie alla decisione di Piero... Una raccolta di contenuti Ferretti, ISS raccomanda di votare lista KKCG: Garantisce continuità strategica e gestionale con Galassi AD(Teleborsa) - In vista dell'assemblea degli azionisti di Ferretti convocata per il 14 maggio, l'advisor indipendente ISS (Institutional Shareholder Services) ha espresso raccomandazione di voto a favo ... finanza.repubblica.it Ferretti, ricavi e utili in salita. Altus nominato advisor per l’opa KkcgIl gruppo Ferretti ha registrato, nell’esercizio 2025, ricavi netti dalla vendita di yacht nuovi pari a 1,23 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al 2024. Lo comunica la società, al termine ... ilsole24ore.com