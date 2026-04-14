Karel Komarek, con una quota del 23,24% di Ferretti, secondo i risultati preliminari dell'opa, sta predisponendo la sua lista di candidati per il consiglio di amministrazione. La partecipazione di Kkcg Marine si è attestata a questa percentuale, mentre si avvicina la fase di presentazione ufficiale delle candidature. Nessun altro dettaglio sulla composizione delle liste o sulle tempistiche è stato ancora comunicato.

Kkcg Marine, in base ai risultati preliminari dell'opa è salita al 23,24% di Ferretti e ora l'imprenditore ceco Karel Komarek si prepara a presentare la sua lista di candidati per il cda. L'offerta parziale e condizionata era stata lanciata sul 15,4% del capitale e, si legge in una nota, ha ricevuto adesioni che rappresentano circa l'8,75% del capitale e portano la partecipazione di Kkcg Marine al 23,24 per cento. Le adesioni riflettono "un solido supporto da parte degli azionisti di Ferretti" commenta Kkcg Maritime e confermano "l'attrattività dell'offerta e dei piani strategici" che il socio ceco ha per i cantieri italiani. Kkcg Maritime "intende proseguire il proprio supporto nello sviluppo continuo e nella creazione di valore di lungo termine di Ferretti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Komarek al 23,24% di Ferretti, prepara la lista per il cda

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