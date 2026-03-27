Pistoia | rapina in tabaccheria ladri minacciano titolare con la pistola Si cercano tre uomini

Ieri sera, a Montale in provincia di Pistoia, tre uomini incappucciati hanno rapinato una tabaccheria. I ladri hanno minacciato il titolare con una pistola e si sono impossessati di denaro e sigarette. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di individuare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

MONTALE (PISTOIA) – Paura ieri sera, 26 marzo 2026, a Montale, in provincia di Pistoia. Tre banditi incappucciati sono entrati nella tabaccheria Segnali di Fumo all’orario di chiusura, due sono andati dietro al bancone minacciando la titolare di dar loro i soldi dell’incasso giornaliero (circa 2mila euro) e alcune stecche di sigarette. Nella concitazione è anche partito un colpo di pistola, probabilmente a salve. Poi la fuga. Indagano i carabinieri. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pistoia: rapina in tabaccheria, ladri minacciano titolare con la pistola. Si cercano tre uomini Articoli correlati Leggi anche: Rapina in tabaccheria: entra e minaccia la titolare con un'arma, ruba l'incasso e fugge Rapina a Calcinaia: due uomini minacciano i dipendenti con una siringaCalcinaia, 20 marzo 2026 - Nella tarda mattina di ieri, i carabinieri della stazione di Calcinaia hanno arrestato due uomini stranieri,... Contenuti e approfondimenti su Pistoia rapina in tabaccheria ladri... Argomenti discussi: Rapina a mano armata. Dammi tutti i soldi. Poi parte il colpo di pistola. Rapina a mano armata. Dammi tutti i soldi. Poi parte il colpo di pistolaIn tre, incappucciati, sono entrati nella tabaccheria ’Segnali di Fumo’. Il racconto choc: C’erano anche i clienti. È stato terribile. È la terza volta ... msn.com Rapina in tabaccheria a Canicattì, banditi svuotano la cassaRapina lampo in una tabaccheria di largo Aosta, a Canicattì. Due uomini, con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel ... agrigento.gds.it