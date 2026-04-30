Fermato l' incubo dei negozianti preso il rapinatore seriale VIDEO

Era diventato l'incubo dei commercianti. Un presunto rapinatore seriale che aveva fatto passare notti insonni agli esercenti tra l'Isolotto e il centro storico. Ma nei giorni scorsi la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale di Firenze su.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Pistola e coltello per svuotare le casse: chi è il rapinatore seriale incubo dei Castelli romaniUn rapinatore seriale era diventato l'incubo degli esercizi commerciali dei Castelli romani.

Rapinatore seriale di supermercati e farmacie a Matera fermato grazie alla collaborazione dei cittadiniUn arresto e due rapine, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Matera, dove un uomo è stato fermato dopo aver preso di...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Terni, arrestato l’incubo dei treni: in manette 33enne algerino, re dei furti; Attirata nella trappola, picchiata e rapinata. L'incubo di una donna ai Castelli Romani; Chiara Balistreri: Dopo la denuncia al mio ex è iniziato l'incubo, ho subito minacce di morte. Lo sfogo dell'influencer alla Camera; Cassino, incubo estorsione per l’avvocato Picano: arrestato uno stalker.

Turchia da incubo, nuova sparatoria in una scuola. Morte 4 persone, decine di feriti. Fermato l’attentatoreAlmeno un morto e un numero imprecisato di feriti in una scuola turca. Si tratta del secondo attacco a un istituto scolastico in due giorni. In base a quanto reso noto fino a ora, la sparatoria, che h ... affaritaliani.it

Fermato dalla polizia un latitante internazionale: bloccato in metropolitana tra i turisti. Era ricercato dal 2023. https://canaledieci.it/2026/04/30/arresto-in-metropolitana-preso-a-vittorio-emanuele-latitante-internazionale/ - facebook.com facebook

Ha confessato Eithan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola softair a due iscritti all'Anpi che il 25 aprile, al termine del corteo per la Liberazione, rientravano a casa su via delle Sette Chiese, nei pressi del parco Schuster a Roma. Il giovane x.com