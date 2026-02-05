Pistola e coltello per svuotare le casse | chi è il rapinatore seriale incubo dei Castelli romani

Un uomo armato di pistola e coltello ha messo a segno diverse rapine nei negozi dei Castelli romani. Entrava, minacciava i titolari e si portava via l’incasso del giorno. La polizia sta cercando di risalire alla sua identità, ma finora nessuna traccia.

Un rapinatore seriale era diventato l'incubo degli esercizi commerciali dei Castelli romani. Armato di pistola e coltello, faceva irruzione e minacciava i titolari, per farsi consegnare l'incasso del giorno. I carabinieri lo hanno individuato e lo hanno arrestato.Rapinatore seriale ai Castelli.🔗 Leggi su Romatoday.it

Armato di pistola e coltello rapina due supermercati e una farmacia in pochi giorni: arrestato ‘rapinatore dei Castelli Romani’Per settimane aveva seminato paura tra Albano Laziale, Ariccia e Marino, entrando nei supermercati e in una farmacia con il volto coperto e le armi in mano. Ora quella sequenza di rapine aveva un nome ... msn.com

