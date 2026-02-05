Pistola e coltello per svuotare le casse | chi è il rapinatore seriale incubo dei Castelli romani

Da romatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo armato di pistola e coltello ha messo a segno diverse rapine nei negozi dei Castelli romani. Entrava, minacciava i titolari e si portava via l’incasso del giorno. La polizia sta cercando di risalire alla sua identità, ma finora nessuna traccia.

Un rapinatore seriale era diventato l'incubo degli esercizi commerciali dei Castelli romani. Armato di pistola e coltello, faceva irruzione e minacciava i titolari, per farsi consegnare l'incasso del giorno. I carabinieri lo hanno individuato e lo hanno arrestato.Rapinatore seriale ai Castelli.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Castelli romani

Il rapinatore seriale con le Nike bianche. Armato di pistola ha colpito 12 volte in tre mesi a Roma ovest

Picchia e deruba donne in strada, incubo nel Pisano. Arrestato il rapinatore seriale

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Castelli romani

Argomenti discussi: In quattro con pistola e coltello per rapinare coppia in via Toledo: messi in fuga dal giovane; Minorenne entra in classe con una pistola finta comprata online; Follia alla Asl di Cassino: furioso per l'attesa minaccia il personale con pistola e coltello; Controlli nel napoletano: giovani sorpresi con pistole, cartucce e coltelli.

Armato di pistola e coltello rapina due supermercati e una farmacia in pochi giorni: arrestato ‘rapinatore dei Castelli Romani’Per settimane aveva seminato paura tra Albano Laziale, Ariccia e Marino, entrando nei supermercati e in una farmacia con il volto coperto e le armi in mano. Ora quella sequenza di rapine aveva un nome ... msn.com

pistola e coltello perIn quattro con pistola e coltello per rapinare coppia in via Toledo: messi in fuga dal giovaneI due fidanzati accerchiati intorno alle 3 di notte. Lui non ha ceduto alle minacce, ma per vendetta ha ricevuto un colpo alla testa col calcio dell’arma ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.