Fermato in auto con la cocaina | trovati gli appunti con clienti e droga venduta

Durante un normale controllo di routine, i carabinieri di Marone hanno fermato un uomo di 47 anni alla guida della sua auto. Durante la perquisizione, sono stati trovati della cocaina e degli appunti che riportavano dettagli sui clienti e le vendite di droga. La scoperta ha portato all'arresto dell'uomo, che ora si trova in custodia in attesa di ulteriori verifiche e procedimenti giudiziari.

Un pomeriggio come tanti, un controllo come tanti. Almeno in apparenza. Quando i carabinieri di Marone hanno fermato un 47enne al volante della sua auto, non si aspettavano di scoprire un'attività di spaccio strutturata. Ma, dopo la perquisizione personale, sono spuntate alcune dosi di cocaina e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Droga e coltello nell’auto sul Rato. Fermato con quasi 8 etti di cocainaIn auto sul Rato con quasi otto etti di cocaina, un coltello a serramanico pronto all’uso e un cellulare con una fitta rubrica di nomi ora al vaglio... Trovati dai carabinieri con la cocaina nell'autoDue giovani nei guai al termine dei controlli antidroga eseguiti nel corso della notte a Recale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tuenno, fermato in auto con cocaina pronta per lo spaccio; Tuenno, fermato in auto con cocaina pronta per lo spaccio - Non - Sole; Arrestato corriere: in auto aveva 176 kg di droga | VIDEO; TERRACINA | Fermato in auto con mazza da baseball nel bagagliaio: scatta la denuncia per un 30enne. Vetralla – 62enne fermato con la cocaina in auto, arrestatoDurante la verifica, il conducente è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina e di uno sfollagente VETRALLA – È stato fermato lungo la diret ... etrurianews.it Fermati per un controllo, due 25enni arrestati con droga in autoI carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato due 25enni, cittadini extracomunitari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA) ... ansa.it Massimo Bagnato arrestato per stalking: il comico fermato sotto casa della ex. «Guarda cosa mi hai fatto» - facebook.com facebook Ha confessato Eithan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola softair a due iscritti all'Anpi che il 25 aprile, al termine del corteo per la Liberazione, rientravano a casa su via delle Sette Chiese, nei pressi del parco Schuster a Roma. Il giovane x.com