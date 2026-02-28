Un’auto è stata fermata sul Rato con a bordo quasi otto etti di cocaina, un coltello a serramanico e un cellulare contenente numeri di contatto. La polizia ha sequestrato la sostanza stupefacente e l’arma, mentre il cellulare è ora sotto analisi. L’operazione ha portato al fermo del veicolo e all’identificazione delle persone coinvolte.

In auto sul Rato con quasi otto etti di cocaina, un coltello a serramanico pronto all’uso e un cellulare con una fitta rubrica di nomi ora al vaglio della polizia. Protagonista un 27enne romeno che è stato arrestato e messo ai “domiciliari“ per detenzione e trasporto di droga a fini di spaccio.. Con una Fiat Panda bianca procedeva a zigzag, tra brusche frenate e sorpassi azzardati, sul raccordo autostradale, tra Narni scalo e Terni, tanto da attirare l’attenzione di una pattuglia della squadra mobile impegnata nel controllo della grandi arterie anche in funzione antidroga, soprattutto lungo le direttrici verso Roma e Perugia. Notata l’ andatura sospetta della Panda, la polizia l’ha seguita fino fino al centro cittadino e fermata in sicurezza con l’ausilio di personale della squadra volante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Droga e coltello nell’auto sul Rato. Fermato con quasi 8 etti di cocaina

Fermato con 2 etti di cocaina in auto: arrestatoEsito decisamente fruttuoso quello del controllo fatto dai carabinieri del Radiomobile di Bressanone nella Valle Isarco: un 21enne albanese è stato...

Fermato mentre guida un’auto sequestrata e trovato con cocaina e un coltelloEra alla guida di un’auto poi risultata sequestrata e in possesso di cocaina e un coltello: per questo un uomo di 51 anni, già noto alle forze...

Una raccolta di contenuti su Droga.

Temi più discussi: Droga e coltello nell’auto sul Rato. Fermato con quasi 8 etti di cocaina; TRIESTE | DROGA E COLTELLO NEL DIVANO: DENUNCIATO GESTORE DI UN BAR IN PIAZZA PERUGINO; Fermato nella notte con droga e coltello a serramanico: nei guai un 22enne; Droga e coltello nascosti nel divano di un locale: denunciato il titolare.

Guida spericolata lungo il raccordo Terni-Orte: nell’auto un coltello e oltre sette etti di drogaLa sua guida spericolata lungo il raccordo Terni-Orte ha insospettito gli agenti che hanno seguito l’auto per poi intimargli l’alt. All’interno della macchina, condotta da un 27enne romeno residente a ... umbria24.it

Coltelli, tirapugni e droga, tre giovani denunciati nell’agrigentinoTre persone denunciate e un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti e oggetti atti a offendere sequestrati. E’ il bilancio della stazione di Canicattì. Il primo intervento ha riguardato un ... blogsicilia.it

Dalla faida alla conquista della costa. Il numero due del clan dei boschi ha ricostruito l’ascesa del clan: omicidi, droga, estorsioni. E il controllo dell’economia legale x.com

Dalla faida alla conquista della costa. Il numero due del clan dei boschi ha ricostruito l’ascesa del clan: omicidi, droga, estorsioni. E il controllo dell’economia legale - facebook.com facebook