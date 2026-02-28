Droga e coltello nell’auto sul Rato Fermato con quasi 8 etti di cocaina

Un’auto è stata fermata sul Rato con a bordo quasi otto etti di cocaina, un coltello a serramanico e un cellulare contenente numeri di contatto. La polizia ha sequestrato la sostanza stupefacente e l’arma, mentre il cellulare è ora sotto analisi. L’operazione ha portato al fermo del veicolo e all’identificazione delle persone coinvolte.

In auto sul Rato con quasi otto etti di cocaina, un coltello a serramanico pronto all’uso e un cellulare con una fitta rubrica di nomi ora al vaglio della polizia. Protagonista un 27enne romeno che è stato arrestato e messo ai “domiciliari“ per detenzione e trasporto di droga a fini di spaccio.. Con una Fiat Panda bianca procedeva a zigzag, tra brusche frenate e sorpassi azzardati, sul raccordo autostradale, tra Narni scalo e Terni, tanto da attirare l’attenzione di una pattuglia della squadra mobile impegnata nel controllo della grandi arterie anche in funzione antidroga, soprattutto lungo le direttrici verso Roma e Perugia. Notata l’ andatura sospetta della Panda, la polizia l’ha seguita fino fino al centro cittadino e fermata in sicurezza con l’ausilio di personale della squadra volante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

