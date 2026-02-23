Trovati dai carabinieri con la cocaina nell' auto

Un controllo dei carabinieri ha portato al sequestro di cocaina in auto, causando l’arresto di due giovani a Recale. Durante la notte, i militari hanno fermato un’auto sospetta e hanno trovato droga nascosta nel veicolo. I due ragazzi, 25 e 27 anni, sono stati denunciati per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. La scoperta ha portato a un’ulteriore indagine sulla presenza di sostanze illecite nella zona.

Due giovani nei guai al termine dei controlli antidroga eseguiti nel corso della notte a Recale. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno deferito in stato di libertà un 27enne e un 25enne di Recale, accusati di detenzione illegale di sostanza stupefacente. L'operazione si è svolta nel corso di un servizio di pattugliamento finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati legati allo spaccio e al consumo di droga. In particolare, i militari hanno intercettato i due mentre transitavano a bordo di una Seat Arona lungo via Francesco Cilea, una delle arterie cittadine.

