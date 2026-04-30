Il presidente della regione ha commentato l'iniziativa in corso a Venezia, chiedendo di evitare l'uso di strumenti pericolosi come il lanciafiamme e invitando un rappresentante a partecipare alla manifestazione. Mentre i funzionari del Collegio Romano erano ancora in viaggio verso la sede dell’evento, Zaia ha espresso il suo punto di vista attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando la sua posizione in merito alla situazione.

I funzionari del Collegio Romano erano ancora in viaggio verso Ca’ Giustinian, quando Luca Zaia commentava già l’iniziativa con un comunicato: «L’invio degli ispettori rientra pienamente nelle prerogative del ministero e su questo non vi è nulla da eccepire. È però evidente che avviene in un momento particolare per Venezia e per la Biennale, alla vigilia di una fase importante della sua attività espositiva. Proprio per questo è necessario che ogni passaggio, anche formale e amministrativo, sia accompagnato dalla consapevolezza del contesto». Le parole dell’attuale presidente del Consiglio regionale, e per quindici anni componente del Cda della Biennale di Venezia, danno la misura di quanto delicato sia il frangente politico-istituzionale, visto anche il contemporaneo strappo fra il Teatro La Fenice e Beatrice Venezi.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fenice e Biennale, Luca Zaia: «Non si usi il lanciafiamme. E Giuli venga a Venezia»

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