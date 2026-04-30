Femminile Tegola Beccari | rottura del crociato

Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women e componente della Nazionale, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'infortunio si è verificato durante un evento sportivo, determinando la fine della sua stagione e un lungo periodo di recupero. La giocatrice, considerata una figura chiave per la squadra, dovrà affrontare un percorso di riabilitazione.

Stagione finita e lungo stop per Chiara Beccari. La giovane attaccante della Juventus Women, colonna portante anche della Nazionale, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il trauma, avvenuto durante il big match contro la Roma, è stato confermato dagli esami strumentali svolti al JMedical. Nei prossimi giorni la calciatrice si sottoporrà a un intervento chirurgico di ricostruzione, a cui seguirà il consueto iter riabilitativo. Un duro colpo per il talento italo-sammarinese, che sui social ha espresso tutta la sua amarezza: "Difficile accettare uno stop a un passo da un grande palcoscenico", ha scritto Beccari, riferendosi ai prossimi impegni internazionali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Femminile. Tegola Beccari: rottura del crociato Notizie correlate Juventus Under 16, che tegola! Stagione terminata per Krediet: rottura del crociato e del menisco per l’olandesedi Fabio ZaccariaJuventus Under 16, brutto infortunio per l’olandese Fortunato Krediet: l’ex Feyenoord si lesiona crociato e menisco al Torneo... Infortunio Xavi Simons, tegola pesantissima per il Tottenham e per l’Olanda! Rottura del crociato e addio MondialiInfortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta...