Femminicidio | Commissione approva 16 misure per i braccialetti

La Commissione d'inchiesta ha approvato 16 nuove misure per rafforzare il sistema dei braccialetti elettronici. Queste proposte intendono migliorare le modalità di controllo e monitoraggio delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari legati a reati di violenza di genere. Le misure sono state avanzate nel tentativo di rendere più efficace l'applicazione delle misure di sorveglianza e prevenzione.

? Cosa sapere La Commissione d'inchiesta approva 16 misure per potenziare il sistema dei braccialetti elettronici.. Il piano mira a correggere falle tecniche e carenze di dispositivi nelle sale operative.. La Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ha approvato all’unanimità la relazione riguardante il sistema di sorveglianza elettronica, stabilendo che i braccialetti elettronici devono diventare strumenti di protezione infallibili per le donne vittime di violenza. Il documento, frutto di un’indagine conoscitiva approfondita, emerge dopo una serie di episodi di cronaca drammatici in cui l’inefficacia dei dispositivi o la loro mancata disponibilità hanno portato a conseguenze fatali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Femminicidio: Commissione approva 16 misure per i braccialetti Notizie correlate Commissione femminicidio approva relazione sulla violenza economica di genereInserire nel codice penale, in particolare nella formulazione del reato 572 del codice penale, maltrattamenti in famiglia, il concetto di "violenza... Braccialetti elettronici: la nuova rete per fermare il femminicidio? Cosa sapere La Commissione Femminicidio a Montecitorio approva la relazione sui braccialetti elettronici per le vittime. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Braccialetti elettronici, la Commissione sul femminicidio approva la relazione: le linee guida; Braccialetti elettronici, la Commissione sul femminicidio approva all’unanimità la relazione; La violenza economica sia un reato, la Commissione femminicidio approva la relazione; Commissione Femminicidio, Lancellotta (FdI): 'Nuovi strumenti per contrastare violenza digitale'. La Commissione Femminicidio a Montecitorio approva la Relazione sui braccialetti elettronici. Lancellotta: Strumenti fondamentali per la sicurezza delle donneLa Commissione Femminicidio a Montecitorio approva la Relazione sui braccialetti elettronici. Lancellotta: Strumenti fondamentali per la sicurezza delle donne ... cblive.it Braccialetti elettronici, linee guida: Commissione du femminicidio approva relazioneLa Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta plenaria odierna ha approvato all’unanimità la relazione sui 'Braccialetti Elettronic ... adnkronos.com A una settimana dal femminicidio di Stefania Rago, uccisa il 23 aprile nella sua abitazione a Foggia dal marito, il 48enne guardia giurata Antonio Fortebraccio, la voce della figlia Jessica, 27 anni, si alza forte anche per lanciare un messaggio preciso. «Il femm - facebook.com facebook