La Commissione Femminicidio ha approvato una relazione riguardante l’uso dei braccialetti elettronici destinati alle vittime di violenza di genere. La misura mira a monitorare le persone sottoposte a restrizioni e prevenire ulteriori episodi di violenza. La decisione è stata presa durante una seduta a Montecitorio, dove si è discusso di strumenti tecnologici per garantire maggior tutela alle donne minacciate.

? Cosa sapere La Commissione Femminicidio a Montecitorio approva la relazione sui braccialetti elettronici per le vittime.. Il piano prevede nuove centrali operative e l'aumento dei dispositivi per il monitoraggio dei soggetti.. A Montecitorio, la Commissione Femminicidio ha dato il via libera all’unanimità alla Relazione sui braccialetti elettronici, definendo l’iniziativa come una battaglia di civiltà su cui il governo Meloni si è impegnata fin dai primi giorni. Seduti al tavolino del bar, tra un caffè e il brusio della piazza, ci si ferma a riflettere su quanto queste decisioni prese nei palazzi romani possano cambiare il destino delle donne che vivono nel terrore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Braccialetti elettronici: la nuova rete per fermare il femminicidio

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