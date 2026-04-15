commissione femminicidio approva relazione sulla violenza economica di genere

La commissione dedicata al contrasto del femminicidio ha approvato una relazione sulla violenza economica di genere. La proposta prevede l'inserimento di specifiche norme nel codice penale, in particolare nel reato 572. La discussione si concentra sull'inserimento di queste disposizioni nella formulazione attuale del codice, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o le modalità di applicazione.

Inserire nel codice penale, in particolare nella formulazione del reato 572 del codice penale, maltrattamenti in famiglia, il concetto di " violenza economica " quale modalità di integrazione del reato, codificando un indirizzo della giurisprudenza di legittimità ancora poco diffuso tra i giudici di merito. E' il fulcro della Relazione sulla "violenza economica di genere" approvata stamane all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere durante la seduta prenaria, dopo 93 audizioni. Le relatrici sono state la presidente, la deputata Martina Semenzato e le senatrici Elena Leonardi e Cecilia D'Elia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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