Femminicidio a Ostia lancia la compagna Angelina De Souza dal 4° piano | condannato a 24 anni di carcere

A Ostia, un uomo è stato condannato a 24 anni di reclusione per aver ucciso la compagna, lanciandola dal quarto piano. La Corte d'Assise di Roma ha riconosciuto il reato di omicidio volontario aggravato. La vicenda ha portato alla condanna definitiva dell’imputato, che ora deve scontare la pena stabilita dalla giustizia.

La Corte d'Assise di Roma ha condannato Dorin Nemtelea a 24 anni di carcere per omicidio volontario aggravato. Ha ucciso la compagna Angelina De Souza, lanciandola dal quarto piano di una palazzina popolare a Ostia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Femminicidio Auriane Laisne, condannato l’ex fidanzato: 25 anni di carcereLa Corte di Assise di Aosta riconosce la responsabilità di Sohaib Teima nel femminicidio di Auriane Laisne. Ostia, omicidio Angelina: 24 anni per il colpevole dopo il drone? Cosa sapere La Corte d'Assise di Roma condanna Dorin Nemtelea a 24 anni per l'omicidio di Angelina Soares. Altri aggiornamenti Femminicidio a Ostia, lancia la compagna Angelina De Souza dal 4° piano: condannato a 24 anni di carcereLa Corte d’Assise di Roma ha condannato Dorin Nemtelea a 24 anni di carcere per omicidio volontario aggravato. Ha ucciso la compagna Angelina De Souza, lanciandola dal quarto piano di una palazzina ... fanpage.it Angelina Soares De Souza uccisa a Ostia, Dorin Nemtelea condannato a 24 anniLa perizia ha escluso il gesto volontario. Ai tre figli della vittima riconosciuta una provvisionale da 150mila euro ciascuno ... lanuovariviera.it