Ostia omicidio Angelina | 24 anni per il colpevole dopo il drone

La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 24 anni di carcere un uomo di 24 anni per l'omicidio di Angelina Soares. La sentenza è arrivata dopo un procedimento che ha coinvolto anche l’utilizzo di un drone come elemento di prova. La vicenda riguarda un crimine avvenuto nella zona di Ostia e ha portato alla condanna dell'imputato per il delitto commesso.

? Cosa sapere La Corte d'Assise di Roma condanna Dorin Nemtelea a 24 anni per l'omicidio di Angelina Soares.. La perizia con drone ha smentito la tesi del suicidio avvenuto ad Ostia il 4 aprile.. La Corte d’Assise di Roma ha condannato Dorin Nemtelea a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Angelina Soares De Souza, avvenuto il 4 aprile 2024 ad Ostia dopo una violenta caduta dal quarto piano di un edificio in via Fasan. Il verdetto emesso dalla prima sezione del tribunale supera sensibilmente la richiesta originaria della pubblica accusa, che si era fermata a una pena di 15 anni. La sentenza arriva dopo che i magistrati hanno esaminato le prove tecniche e le testimonianze raccolte su quel tragico mattino di aprile, quando il corpo della donna di 46 anni fu rinvenuto a terra da alcuni passanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostia, omicidio Angelina: 24 anni per il colpevole dopo il drone Notizie correlate Omicidio Jam Master Jay, svolta nel caso: un uomo si dichiara colpevole dopo 24 anniL’omicidio di Jam Master Jay non è solo un caso di cronaca nera rimasto irrisolto per ventiquattro anni. DNA: Bundy colpevole dell’omicidio del 1974 dopo 52 anniLa giustizia postuma ha finalmente raggiunto un caso che aveva tenuto sospeso il dolore per oltre mezzo secolo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Precipitò da un terrazzo a Ostia. Il marito condannato a 24 anni; Angelina e il tragico volo: 24 anni a Nemtelea; Angelina Soares De Souza uccisa a Ostia, Dorin Nemtelea condannato a 24 anni. Angelina Soares De Souza uccisa a Ostia, Dorin Nemtelea condannato a 24 anniLa perizia ha escluso il gesto volontario. Ai tre figli della vittima riconosciuta una provvisionale da 150mila euro ciascuno ... lanuovariviera.it Roma, lanciò la compagna dal quarto piano: condannato a 24 anni per femmicidioL'omicidio il 3 aprile 2024 a Ostia. I giudici hanno riconosciuto l’aggravante della relazione affettiva ... roma.corriere.it Buongiorno a tutti da Max Ostia ore 7:15 del 30/04/2026 temperatura 13°giornata piovosa,mare calmo - facebook.com facebook Ostia, è sempre la stagione delle bombe. Ordigno esplode contro il cancello di un'abitazione alla Longarina ift.tt/Hq9MbYd x.com