Dominik Fischnaller chiude la stagione con un podio ad Altenberg Festeggia Felix Loch

A Altenberg, Felix Loch ha vinto la tappa finale della Coppa del Mondo di slittino singolo maschile 2026, mentre Dominik Fischnaller ha concluso la stagione salendo sul podio. La gara si è svolta in Germania e ha segnato la conclusione del campionato per gli atleti coinvolti. Entrambi hanno ottenuto risultati di rilievo nell’ultimo appuntamento stagionale.

Felix Loch si è aggiudicato la tappa di Altenberg (Germania) valevole come ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino singolo maschile 2026, ma anche Dominik Fischnaller chiude la sua annata con le marce alte. Sul budello teutonico abbiamo assistito ad una gara spalmata su due giorni, con la prima manche disputata ieri e la seconda e decisiva oggi. Con questo risultato la classifica finale della Coppa del Mondo di slittino singolo maschile vede Felix Loch conquistare la Sfera di Cristallo, vista l'assenza di Jonas Mueller e Max Langenhan, gli unici due che potevano ancora provare il sorpasso finale. Felix Loch ha completato la sua gara con il tempo di 1:46.