Su Instagram, il rapper di Rozzano ha annunciato di aspettare il suo terzo figlio, dopo essere diventato padre di Leone e Vittoria. La notizia arriva dopo un lungo matrimonio con Chiara. La coppia ha condiviso la novità con un messaggio sui social, senza fornire dettagli sul sesso o la data prevista del parto. La notizia ha suscitato interesse tra i loro follower e i media.

L'ufficialità è arrivata, a mezzo social: Fedez diventerà padre per la terza volta. La compagna Giulia Honegger, come vociferato ormai da settimane, è in dolce attesa e oggi, con una storia su Instagram, la coppia ha annunciato la lieta notizia pubblicando il primo scatto del pancino della 23enne, al fianco del rapper di Rozzano da quasi un anno. Dopo aver cavalcato un po' il gossip, lasciando intravedere il pancino di Giulia in uno scatto pubblicato in spiaggia il giorno di Pasqua, oggi la coppia ha deciso di ufficializzare la gravidanza con una foto che non lascia spazio a interpretazioni, scattata durante la stessa giornata di vacanza in Versilia, al Twiga di Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio: l'annuncio su Instagram

Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: “A breve l’annuncio”Non ha più voglia di nascondersi Fedez: il rapper è ormai da qualche tempo che pubblica su Instagram foto che alludono alla gravidanza della compagna...

Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...Il mondo del gossip è (di nuovo) in fermento per quella che sembra essere la conferma definitiva: Fedez diventerà padre per la terza volta.

“Fedez e Giulia Honegger aspettano un bambino”: l’indiscrezione di Chi

Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...; Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio); Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: A breve l’annuncio; Fedez sposa Giulia Honegger? Una maglia a righe ha svelato il pancino.

Fedez diventa papà per la terza volta, è ufficiale: il tenero annuncio con Giulia HoneggerFedez diventa papà: la conferma arriva da una foto in spiaggia. Il pancino di Giulia Honegger non lascia dubbi. donnaglamour.it

Giulia Honegger è incinta: la prima foto del pancione pubblicata da FedezGiulia Honegger è incinta. Non ci sono più dubbi. Fedez e la sua compagna hanno vissuto la prima fase di questo momento delicato quanto felice in assoluta riservatezza, senza preoccuparsi di confermar ... fanpage.it

Fedez e la compagna Giulia Honegger aspettano un bambino. La conferma, dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata dallo stesso rapper con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Fedez ha condiviso una foto della compagna al mare, in cui sono vi - facebook.com facebook