Su Instagram, il rapper ha condiviso un’immagine in cui si vede il pancino della compagna, accompagnata da un messaggio che anticipa un prossimo annuncio. Da alcune settimane, l’artista ha pubblicato diverse foto che sembrano fare riferimento alla gravidanza della partner, senza però confermarlo ufficialmente. La comunicazione sui social ha attirato l’attenzione dei follower, mentre si attende qualche dettaglio in più sull’evento imminente.

Non ha più voglia di nascondersi Fedez: il rapper è ormai da qualche tempo che pubblica su Instagram foto che alludono alla gravidanza della compagna Giulia Honegger. E neanche la giovane stilista fa troppo per celare le dolci curve della gravidanza: nella giornata di Pasqua è stata protagonista di alcuni scatti dell’artista, che l’ha immortalata con il pancino ben in vista. Fedez, su Instagram la foto del pancino di Giulia Honegger. Una foto che poco spazio lascia ai dubbi: nella giornata di Pasqua Fedez era a Forte dei Marmi con gli amici più cari e la compagna Giulia Honegger. Ormai la stilista non ci prova neanche più a nascondere il pancino della gravidanza, ancora non ufficializzata ma ormai sulla bocca di tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: “A breve l’annuncio”

Giulia Honegger incinta, il dolce “annuncio” di Fedez dopo le voci sulla gravidanzaOrmai sembrano esserci pochi dubbi riguardo alla gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez.

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Fedez conferma la gravidanza di Giulia Honegger

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Fedez e la ex moglie Chiara Ferragni si sono ritrovati in occasione del compleanno di Leone. Messi da parte gli attriti legati alla separazione, i due ex hanno festeggiato insieme il compleanno del loro primogenito. Presente anche Giulia Honegger, attuale fida facebook

Giulia Honegger incinta L’indiscrezione sulla nuova compagna di Fedez x.com