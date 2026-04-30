Federico Madeddu Giuntoli mostra ' Sul segno' a Spazio Y Cascina
Musicista e artista multidisciplinare, Federico Madeddu Giuntoli espone per la prima volta i suoi lavori su carta, nei quali esplora il “segno”, inteso come elemento ultimo, primitivo e essenziale di espressività visiva. Lavori spesso minuti, delicati, ricchi di vuoto, che riducono la pittura.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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