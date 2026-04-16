Il tuo segno nel tempo | la mostra?sul ruolo dell’arte nella costruzione della memoria e nella responsabilità civile

Dal 18 al 24 aprile 2026, Effetto Arte Gallery di Palermo ospiterà la seconda fase del Premio

Dal 18 al 24 aprile 2026, Effetto Arte Gallery di Palermo ospita la seconda fase espositiva del Premio Il Tuo Segno Nel Tempo – Arte, Memoria e Responsabilità Culturale e Civile, dopo una prima mostra collettiva svoltasi nel marzo scorso.Il progetto, promosso dalla Fondazione Effetto Arte, si.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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