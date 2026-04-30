Federica Brignone ha rivelato che un'intervista realizzata per il programma televisivo Belve non sarà trasmessa. La sciatrice ha spiegato che il motivo principale riguarda alcune domande sul rapporto con Sofia Goggia, considerate troppo delicate o non gradite dal suo staff. Si tratta di un confronto tra due atlete italiane di alto livello, con alcune questioni sulla rivalità che non sono state condivise dall'atleta.

Il nodo sarebbe emerso dopo la visione della versione editata del materiale: lo staff della sciatrice avrebbe chiesto alcuni tagli su passaggi sensibili o non graditi. La richiesta, però, non sarebbe stata accolta dalla produzione. A quel punto, di comune accordo, le parti avrebbero scelto di non procedere alla messa in onda, annullando definitivamente l’intervista. Questi passaggi, sempre secondo quanto riportato dal settimanale Chi, riguarderebbero le domande sulla storica rivalità con Sofia Goggia, un argomento che torna spesso, quando si parla della carriera di Federica Brignone. Sarebbero proprio i riferimenti alla collega, con cui negli anni si è costruita una competizione sportiva costante ai massimi livelli, ad aver rappresentato il passaggio più controverso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Brignone e l'intervista a Belve che non andrà in onda: «Il punto critico sono le domande su Sofia Goggia»

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