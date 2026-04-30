Domande sgradite su Sofia Goggia | Federica Brignone blocca la messa in onda dell’intervista a Belve

Federica Brignone ha deciso di non far andare in onda un’intervista dedicata a Sofia Goggia durante la trasmissione “Belve”. La decisione è arrivata dopo alcune domande considerate sgradite rivolte alla campionessa dello sci, nota per le sue rivalità con Goggia. Le due atlete sono spesso protagoniste di confronti pubblici legati alle competizioni, ma questa volta l’attenzione si è focalizzata sulla mancata trasmissione dell’intervista.

Federica Brignone e Sofia Goggia, due campionesse dello sci che da sempre duellano sulla velocità delle piste bianche. Rivali, inevitabilmente, ma sempre mostrando reciproco rispetto pubblicamente. Come è accaduto nel caso di cui si discute in questi giorni, legato ad un’intervista della 35enne valdostana rilasciata a Francesca Fagnani all’interno del programma “Belve”. Che però non verrà messa in onda. A ricostruire la vicenda è stato il settimanale “Chi”: dopo i due ori olimpici di Milano-Cortina, Brignone è stata ospite nel noto programma tv per registrare. Ma né lei né il suo staff non avrebbero gradito alcuni passaggi, bloccando quindi la messa in onda della stessa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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