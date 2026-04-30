Nelle ultime ore si è parlato di un'intervista pianificata che non è mai andata in onda, coinvolgendo una nota atleta e un noto programma televisivo. Il settimanale Chi riporta che la cancellazione potrebbe essere legata a richieste fatte prima della trasmissione, sollevando dubbi su eventuali motivazioni legate a questioni personali o professionali. La vicenda ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Dai film alla musica, passando per i videogiochi e anche per. le interviste. I “lost media” sono contenuti dimenticati: realizzati, registrati, ma mai arrivati al pubblico, destinati a perdersi nel tempo. In questa categoria potrebbe finire anche l’intervista di Federica Brignone a Belve. La campionessa olimpica, oro in superG e gigante a Milano Cortina, qualche settimana fa si era accomodata sull’ormai celebre sgabello, pronta al classico faccia a faccia, senza sconti, con Francesca Fagnani. Tuttavia, alcuni sconti lo staff della sciatrice li avrebbe poi chiesti: secondo quanto riportato da Fanpage.it, dopo le riprese sarebbero infatti arrivate richieste di tagli all’intervista, interventi che avrebbero inciso sulla resa del contenuto e ai quali Fagnani si sarebbe prontamente opposta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone e l'intervista fantasma a Belve: dietro lo stop alla messa in onda le domande su Sofia Goggia?

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Panoramica sull’argomento

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