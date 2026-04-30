Federica Brignone, atleta olimpica e campionessa, avrebbe dovuto partecipare come ospite alla nuova stagione del programma televisivo Belve. Tuttavia, l'atleta ha deciso di cancellare la sua intervista, che avrebbe incluso una domanda considerata scomoda da parte della conduttrice Francesca Fagnani. La sua presenza era molto attesa, ma alla fine non si è svolta.

Tra gli ospiti più illustri di questa nuova stagione di Belve ci sarebbe dovuta essere Federica Brignone, la campionessa olimpica che ha tenuto alto, altissimo, il nome dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ci sarebbe dovuta essere e, in effetti, c’è stata, ma non la vedremo mai. A causa di qualche domanda fin troppo scomoda di Francesca Fagnani, Brignone e il suo staff hanno scelto di non firmare la liberatoria per la messa in onda dell’intervista già registrata. Federica Brignone cancella l’intervista a Belve. È certo che, qualche settimana fa, Federica Brignone si è accomodata sullo scomodo sgabello di Belve. Per la trasmissione Rai, si è trattato della terza medaglia olimpica in studio, dopo Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e Filippo Magnini, tra gli ospiti delle stagioni passati.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Brignone cancella la sua intervista a Belve: la domanda scomoda di Francesca Fagnani

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