Federica Brignone aveva rilasciato un'intervista che era stata registrata, ma successivamente non è stata trasmessa. La conduttrice della trasmissione ha deciso di non mandarla in onda, ritenendo che non contenesse elementi sufficienti per essere considerata interessante. La decisione è stata comunicata ufficialmente e l’intervista resterà quindi in archivio, senza ulteriori sviluppi pubblici.

L'intervista di Federica Brignone è stata registrata ma non andrà in onda: Fagnani non l'ha reputata abbastanza interessante. La stessa cosa era accaduta ad Anna Pettinelli un anno fa ABelvesalta l’intervista diFederica Brignone, secondo quanto apprendeFanpage, è stata registrata ma non andrà in onda. Infatti pare che non abbia superato le aspettative della conduttrice, ed anche dell’atleta scorsa, così da cestinarla. Fanpagerivela che ci sarebbe stata una circolare interna che avrebbe avvisato gli addetti ai lavori che l’intervista, nonostante sia stata già registrata qualche settimana fa, non sarebbe più andata in onda. Non è la...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve, salta Federica Brignone: la sua intervista finisce in archivio

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