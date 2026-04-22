L’intervista di Francesca Fagnani a Federica Brignone non andrà in onda | Poco interessante a tratti noiosa Cosa è accaduto

L’intervista tra Francesca Fagnani e Federica Brignone, registrata alcuni giorni fa, non sarà trasmessa su Rai2. La conduttrice ha commentato pubblicamente che l’intervista è risultata poco interessante e a tratti noiosa. L’incontro televisivo, realizzato nell’ambito del programma “Belve”, prevedeva una conversazione con la campionessa olimpionica, reduce dai risultati ottenuti in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

L’intervista di Federica Brignone a “ Belve ” non andrà in onda. I telespettatori di Rai2 non vedranno l’incontro televisivo, avvenuto nei giorni scorsi, tra Francesca Fagnani e la campionessa olimpionica, reduce dai successi di Milano-Cortina 2026. Colpa, secondo Fanpage.it che comunica la notizia, di “un’intervista poco interessante, a tratti noiosa”. Motivi editoriali su cui la testata è tornata nelle scorse ore riportando una richiesta dell’atleta alla conduttrice una volta conclusa la registrazione. Brignone avrebbe chiesto alla padrona di casa di apportare alcuni tagli all’intervista, su passaggi che non avrebbero soddisfatto lei e il suo staff.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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